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Суд поделил имущество футболиста Глушакова и его бывшей жены

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Суд поделил имущество футболиста Глушакова и его бывшей жены

Москва, 15 июля. Никулинский суд Москвы принял решение разделить все имущество футболиста «Ахмата» Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи пополам.

Как передает RT, все имущество, нажитое за время совместной жизни, было разделено пополам между бывшими супругами.

Бракоразводный процесс Глушаковых продолжается с осени 2018 года. В феврале брак был расторгнут, однако пара, воспитывающая двух дочерей, продолжила судиться из-за раздела имущества.

Дарья заявила, что недовольна решением суда. В интервью телеканалу «360» она сообщила, что после третьего августа Денис в течение нескольких дней вывел деньги с двух счетов (140 миллионов рублей и 70 миллионов рублей). Так он пытался избежать раздела денежных средств как совместно нажитого имущества между бывшими супругами. В результате ему это удалось — 210 миллионов достались ему. Суд не принял в расчет эти счета. Девушка намерена подавать апелляцию. 

Суд поделил имущество футболиста Глушакова и его бывшей жены
Ранее суд вынес решение по опеке. Мать будет воспитывать дочек, а отцу назначили выплачивать им алименты в размере 30% от своих ежемесячных доходов.

Адвокат игрока грозненского «Ахмата» Марина Дубровская напротив осталась довольна решением суда, назвав его корректным, передавала «Газета.ру»

Напомним, осенью прошлого года Дарья Глушакова обвинила своего супруга в изменах, в Сети появилось видео, как футболист находится в бане с незнакомой женщиной. По словам игрока, это его подруга детства. С этого момента стороны приступили к бракоразводному процессу.

Суд поделил имущество футболиста Глушакова и его бывшей жены

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Источник: RT
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