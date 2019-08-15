Подельник Навального Иван Жданов срочно покинул Россию

Москва, 15 августа. Директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов срочно покинул Россию. По мнению ряда СМИ, он уехал за границу, чтобы получить новые инструкции от своих западных кураторов.

Суд Зеленограда еще 29 июля приговорил Жданова к 15 суткам административного ареста за организацию массовых беспорядков. Затем 11 августа суд вынес решение по еще одному делу, приговорив подельника Алексея Навального к 10 суткам административного ареста. Однако у Жданова оказалась возможность выйти на свободу на несколько часов, которой он немедленно воспользовался, чтобы сбежать из страны.

Он не только признался, что сбежал, чтобы не отбывать назначенное наказание, но также объявил о прекращении «голодовки» – по примеру Любови Соболь, которая прекратила свое шоу с «голодовкой», опасаясь разоблачения. Стоит отметить, что российское законодательство не предусматривает возможности отбывать наказание, находясь на свободе и, как юрист, Жданов не может не знать об этом. Следовательно, он скрывает свои истинные мотивы.

По мнению ряда СМИ, Жданов уехал, чтобы провести встречи со своими кураторами, а также получить от них инструкции. Подельник Навального не стал раскрывать, куда именно он решил сбежать. Едва ли ему угрожает депортация – следовательно, он не хочет раскрывать свое местоположение, чтобы не выдать своих западных покровителей.

Напомним, что несогласованные митинги прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Организаторами незаконных митингов выступили подопечные блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Поводом для незаконной акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать соратников Навального кандидатами на выборы в Мосгордуму из-за огромного количества липовых подписей. Так, юриста «ФБК» Соболь уличили в подделке 14% подписей, в том числе за нее подписались давно умершие люди.