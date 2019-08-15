Спасатели освободили застрявшего между труб ребенка в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 15 августа. Двухлетний ребенок во дворе дома застрял головой между труб. Освободиться мальчик смогли только при помощи спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в хуторе Парамонов Волгодонского района. Двухлетний ребенок, играя во дворе своего дома, застрял головой между труб. Помочь мальчику пытались родители, однако усилия оказались тщетны.

На место ЧП прибыли пожарные дежурного караула 49 пожарно-спасательной части. При помощи гидравлического пресса они разжали трубы и освободили ребенка. Мальчик не получил никаких ранений, помощь медиков ему не понадобилась.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что на Алтае возбуждено уголовное дело после падения девочки с аттракциона. В результате инцидента 11-летний ребенок получил травмы средней тяжести. По версии следователей, причиной происшествия стало поведение оператора аттракциона, не ознакомившего девочку с правилами безопасности. Незадолго до этого похожая история произошла в Воронежской области: перевернулась детская цепочная карусель. В результате произошедшего 9-летний мальчик и 6-летняя девочка получили травмы.