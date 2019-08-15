Новый президент Литвы выступил с критикой в адрес «Северного потока – 2»

Вильнюс, 14 августа. Президент Литвы Гитанас Науседа встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе встречи он высказал несколько критических замечаний о проекте строительства газопровода «Северный поток – 2».

По мнению прибалтийского политика, проект газопровода якобы угрожает диверсификации энергопоставок в Евросоюз. Также он напомнил об опасениях Украины лишиться транзита российского газа.

«Госпожа Меркель согласилась, что эти украинские интересы нужно уважать», — заявил Науседа по итогам встречи с немецким канцлером.

Науседа стал президентом Литвы около месяца назад. Его предшественницей была Даля Грибаускайте, которая также активно критиковала этот энергетический проект.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Мощность трубопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Его ввод в строй намечен на конец 2019 года. Новый газопровод должен удвоить мощность уже действующего «Северного потока». Стоимость его строительства оценивается в 9,5 млрд евро.

Главными противниками проекта стали США и Украина. Вашингтон видит прямого конкурента в лице России, так как российская сторона может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок с более дорогим сжиженным газом. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, поскольку «Северный поток — 2» строится в обход Украины.