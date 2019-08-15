Сирийская армия ведет операцию против террористов в горах Латакии

Дамаск, 15 августа. Подразделения САА при поддержке авиации начали штурм форпоста бандформирований в городе Кабана на северо-востоке провинции Латакия, сообщает Al-Masdar.

Военная операция по освобождению города откладывалась, поскольку командование опасалось, что САА понесет большие потери при прорыве рубежей противника. Поддержка авиации позволила военным закрепиться на юге от Кабаны. Оттуда военные продолжают атаковать позиции террористов.

Напомним, что город Кабана вместе с окрестностями контролируют группировка «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в РФ), а также «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). Они захватили этот форпост в 2014 году.

Ранее армейские подразделение САА разбили банду «Джебхат ан-Нусры» в юго-восточной части Идлиба. Полевой офицер рассказал, что сирийские военные провели ожесточенные столкновения с боевиками, которые находились в Тале. Боевики понесли тяжелые потери и остались без оружия. Федеральное агентство новостей публиковало видеозапись с места событий.

1 Организация запрещена на территории РФ.