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ФАН публикует фото с места ДТП с тремя погибшими под Краснодаром

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ФАН публикует фото с места ДТП с тремя погибшими под Краснодаром

Краснодар, 15 августа. Автомобиль Dodge вылетел в кювет в Краснодарском крае. Три человека погибли. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места происшествия.

По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он потерял управление и вылетел с дороги в двухметровую яму с камышами. Погибли три пассажира, водитель отделался травмой ноги.

ФАН публикует фото с места ДТП с тремя погибшими под Краснодаром

Ранее ФАН опубликовало кадры с места жуткого ДТП с участием автомобиля ФСИН под Тулой. В аварии погибли три человека, четверо —получили различные травмы.

Как сообщает «Газета.ru», на Кубани пять человек стали жертвами ДТП. Трагедия произошла на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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