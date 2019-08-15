ФАН публикует фото с места ДТП с тремя погибшими под Краснодаром

Краснодар, 15 августа. Автомобиль Dodge вылетел в кювет в Краснодарском крае. Три человека погибли. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места происшествия.

По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он потерял управление и вылетел с дороги в двухметровую яму с камышами. Погибли три пассажира, водитель отделался травмой ноги.

Ранее ФАН опубликовало кадры с места жуткого ДТП с участием автомобиля ФСИН под Тулой. В аварии погибли три человека, четверо —получили различные травмы.

Как сообщает «Газета.ru», на Кубани пять человек стали жертвами ДТП. Трагедия произошла на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.