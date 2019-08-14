Серуканов назвал окончание «голодовки» Соболь отступлением ФБК

Москва, 14 августа. Бывший сотрудник штаба Навального Виталий Серуканов прокомментировал решение несостоявшегося кандидата в Мосгордуму Любови Соболь прекратить так называемую голодовку. Свой комментарий Серуканов опубликовал в собственном Telegram-канале.

О том, что «голодовка» Соболь является лишь очередным политическим шоу, писали уже много раз. Ее ловили как на доставке еды, так и в кафе с порцией супа.

По мнению некоторых аналитиков, Соболь была вынуждена прекратить шоу с голодовкой после вызова скорой. К ней приехал не подставной врач, а обычный сотрудник скорой помощи, и она испугалась, что ее могут разоблачить – ведь никакой голодовки не было.

Сам голодовка была нужна так называемой «оппозиции», чтобы оказать давление на избирательные органы Москвы и лично главу ЦИК Эллу Памфилову. Так как «оппозиция» не смогла провести избирательную кампанию и хотя бы без нарушений зарегистрироваться на выборах, ее представители решились пойти на прямой шантаж.

«Соболь прекратила «голодать». Бессмысленный и несуразный по форме и содержанию кейс кончился весьма логично - ничем. За один день сразу две «голодовки» завершились. И это неспроста - ФБК трубит отступление до середины сентября», — написал Серуканов в своем канале.

Упомянув вторую «голодовку», Серуканов имел в виду директора ФБК Ивана Жданова, который ранее тоже заявил, что намерен «голодать». По мнению бывшего сотрудника ФБК, протест был «слит» исключительно самим ФБК, которому просто перекрыли финансирование.

Напомним, что «оппозиции» провела несколько митингов, в том числе и незаконных, 27 июля и 3 августа. Поводом для их проведения стал отказ сторонникам скандального блогера Алексея Навального в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей.

Например, непосредственно у самой Любови Соболь обнаружили 15% поддельных подписей. Также в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов, а в одной из квартир Москвы Соболь организовала настоящую «фабрику» по рисовке поддельных подписей.