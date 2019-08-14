Пропавшая трехлетняя девочка в Омске найдена мертвой

Омск, 14 августа. Спасатели отряда «ДоброСпас — Омск» нашли тело пропавшей в Кировской районе Омска трехлетней девочки.

«Найдена. Погибла», - говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.

Напомним, ребенок ушел из двора частного дома. Когда ее мать обнаружила пропажу, то пыталась найти ребенка самостоятельно, через час поисков родные обратились в полицию.

Ранее в Омске проезжающая машина спасла девушку от насильника. Злоумышленник напал на жертву со спины, однако его спугнул автолюбитель, который ехал мимо.