Депутат Рады заявил, что на Украине имеют право использовать русский язык

Киев, 14 августа. Русский язык не считается иностранным на Украине, поэтому члены парламента имеют право использовать его во время заседаний. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Русский язык не является иностранным в нашей стране. Это язык, который прописан в 10-й статье конституции. Верховной радой гарантируется право использовать любой язык», — заявил Шуфрич.

По его словам, члены «Оппозиционной платформы — За жизнь» принципиально используют русский язык в знак протеста против политики Украины в отношении негосударственных языков.

«Наша фракция в зале будет выступать на том языке, на котором удобно», — заявил Шуфрич.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Согласно документу, украинский язык необходимо использовать во всех сферах жизни. Исключения касаются частного использования и религиозных обрядов. За исполнением закона будут следить члены «языковой комиссии». Принятие языкового закона раскритиковали представители ОБСЕ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятие языкового закона идет вразрез с минскими договоренностями. Его принятие чревато осложнением гражданской войны в стране. Захарова заявили, что вступление закона в силу является печальной датой.

«Он [закон] фактически легализует украинизацию полиэтнического украинского общества, подавляющее большинство которого предпочитает использовать русский язык», — отметила Захарова.

Закон о госязыке подписал пятый президент Украины Петр Порошенко перед своим уходом. В стране с 2014 года взят курс на тотальную украинизацию. Так, на радио и телевидении были введены квоты на украиноязычный контент, также согласно закону об образовании все учебные заведения могут преподавать только на украинском языке.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, позже в стране началась гражданская война.