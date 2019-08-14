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Соболь прекратила фейковую голодовку после ряда разоблачений

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Соболь прекратила фейковую голодовку после ряда разоблачений

Москва, 14 августа. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила «голодовку», об этом она написала в своем Facebook. Ранее ряд журналистов и общественных деятелей, среди которых были Антон Красовский и Леся Рябцева, выразили сомнение в ее подлинности.

14 августа Соболь заявила, что вызвала скорую помощь. По мнению ряда экспертов, этот инцидент стал одной из причин, по которой она отказалась от фейковой «голодовки» – ведь настоящий, а не подставной врач, без особого труда мог бы разоблачить ее.

Ранее россияне предполагали, что сторонница Алексея Навального всех обманывает, поскольку ей хватает здоровья вести эфиры многочасовые эфиры на YouTube, а также устраивать истерики на заседании Московского избирательного комитета. Пользователи социальных сетей подозревают Соболь в тайном поедании шоколадных батончиков и борщей. Бывший юрист штаба Навального Виталий Серуканов назвал ее «голодовку» политической профанацией.

По мнению значительной части общества, вся история с «голодовкой» Соболь нужна лишь для оказания незаконного давления на избирательные комиссии Москвы и главу ЦИК Эллу Памфилову. Избирательная кампания так называемой оппозиции завершилась полным провалом, поэтому сторонники Навального решили действовать шантажом.

Напомним, что в Москве 27 июля и 3 августа прошли незаконные митинги в поддержку недокандидатов в Мосгордуму. Организаторами незаконных митингов выступили подручные блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Поводом для незаконной акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать их кандидатами из-за огромного количества липовых подписей.

По данным Московской городской избирательной комиссии, в подписных листах оппозиционеров были обнаружены фейки, а также подписи умерших («мертвые души»). На одной из съемных квартир нашли целую фабрику по «рисованию» подписных листов для Любови Соболь.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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