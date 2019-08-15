Скандал с заболеванием детей в школах и детсадах послужил трамплином для Любови Соболь на пути в Мосгордуму. Екатерина Ковалева, являющаяся матерью одного из пострадавших детей, рассказала, как юрист ФБК искажала факты и манипулировала родителями в собственных интересах, а также указала на причастность Соболь к инциденту.

Декабрьский инцидент 2018 года с заболеванием детей в столичных школах не дает покоя оппозиционерам. Команда блогера Алексея Навального выпустила серию фейковых расследований, которые нужны были для искового заявления против поставщика питания «Конкорд», принадлежащего петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Тогда пострадавшие семьи, поверившие оппозиционерам на слово, подали коллективный иск в суд, который составила одна из родительниц Екатерина Ковалева. Однако через некоторое время они массово стали выходить из заявления, потому что не хотели быть частью лживой агитационной программы в Мосгордуму юриста ФБК Любови Соболь, решившей сделать себе имя на заболевших детях.

В числе таких родителей оказалась Екатерина Ковалева, отказавшаяся поддерживать грязную политическую игру экс-кандидата. Сразу после этого она начала получать угрозы от ФБК.

Фабрикация дела против «Конкорда»

Екатерина Ковалева рассказала журналистам подробности того, как было сфабриковано «расследование» Навального о компании Пригожина. Соболь попросила ее устроиться в фирму «Конкорд» для того, чтобы собрать компромат.

«Любовь попросила меня устроиться в фирму «Конкорд», прежде всего, чтобы посмотреть внутреннюю кухню, звонить им каждые 15 минут, фотографировать и снимать видео по возможности. Посмотреть какая привозится продукция, узнать ФИО поставщиков, успеть записать номера машин поставщиков. Вообще посмотреть какие по качеству продукты, как на кухне обстоят дела — вот это все пофотографировать, а лучше «пострашнее». Например, когда чистят картошку — грязь от нее пострашнее поснимать. Но все было нормально — приходилось искать грязь», — рассказала Ковалева.

Во время «расследования», организованного Любовью Соболь, Екатерина начала подозревать, что отравление детей — чья-то целенаправленная диверсия с внедрением продукции, зараженной штаммом «Шигеллы», и ее локальным распространением по детским учреждениям.

«Мы писали заявление по 205 статье в Федеральную службу безопасности о том, что это был террористический акт, диверсия. Подписалось множество родителей пострадавших детей, потому что это было на самом деле так», — заявила Екатерина.

Родительница уточнила, что из-за этого Соболь вызвала ее в штаб и попыталась опровергнуть все доводы, настаивая, что им «нужно обвинить «Конкорд». Тогда родители начали понимать, что Соболь затеяла скандал, который проложит ей дорогу в Мосгордуму.

«Я ей пыталась долго доказать, что это был террористический акт, что фирма «Конкорд» не виновата ни в чем. Но она сказала, что нам это не нужно. После этого мы поняли, что это была предвыборная дорога Любови Соболь, такая пиар-акция по разделу рынка для выборов в Московскую городскую думу», — рассказала Ковалева.

Об этом свидетельствуют и разговоры Соболь с юристами, которые слышала Ковалева. Юрист ФБК говорила, что происходит передел рынка социального питания, и должно случиться какое-нибудь чрезвычайное происшествие.

Сейчас большинство из пострадавших родителей считает, что диверсия была спланирована самой Соболь, ведь без этой истории она не получила бы такую широкую известность.

Вымогательство и шантаж

Политическая самореклама на теме заболевших детей не была основной целью команды блогера. Юрист ФБК под эгидой своего начальника Алексея Навального решила заняться вымогательством денег у Евгения Пригожина.

В феврале разразился скандал, в ходе которого стало известно, что Навальный и Соболь встречались с петербургским предпринимателем с предложением прекратить искусственно раздутую травлю его бизнеса за 300 миллионов рублей. Деньги, полученные методом шантажа, должны были пойти на предвыборную кампанию команды Навального.

Пригожин через пресс-службу «Конкорда» подтвердил факт вымогательства и заявил о расследовании касательно инцидента конца 2018 года, которое проводит компания «Конкорд». Согласно полученным фактам и свидетельским показаниям, к заболеванию детей может быть причастна сама Соболь.

Примечательно, что оппозиционные СМИ, в числе которых оказалась «Новая газета», тоже опубликовали материал о заболеваниях детей, однако они не стали принимать необоснованную версию Соболь и Навального. «Новая», на основании заключения Роспотребнадзора, указала, что причиной инцидента стало сомнительное качество продукции, выпускаемой на липецком молочном комбинате «Чаплыгинмолоко».

Соболь готова на любое преступление ради места в Мосгордуме

Ситуация со вспышкой заболевания безусловно требует тщательного расследования, в которое не будут вмешиваться оппозиционные силы, использующие инцидент в качестве инструмента для продвижения своих кандидатур во власть. Команда Навального не чурается аморальных методов, когда возникает необходимость создать шумиху в прессе.

Достаточно вспомнить совершенно абсурдную историю с «отравлением» блогера в ИВС, которое оказалось крапивницей. Так называемый «личный офтальмолог» Навального Анастасия Васильева через щелочку двери палаты поставила диагноз «отравление неизвестным веществом». Врачи, получившие результаты анализов, опровергли подобные заявления, но либералы уже успели получить свою дозу славы. Особенно охотно за эту историю уцепились западные СМИ, которые на протяжении многих лет создают картинку «страшной жизни в России».

Соболь, по примеру своего лидера, ради продвижения на политическом поприще также готова пойти на все. Юрист ФБК регулярно совершает правонарушения. Во время избирательной кампании, она организовала целый цех по подделке автографов избирателей в подписных листах. При этом она не побрезговала использовать данные мертвых людей.

Когда план не сработал и избирком законно не допустил ее до участия в выборах, Соболь стала одним из главных организаторов нелегальных митингов, которые регулярно перерастали в беспорядки в Москве. Сейчас за ней числятся четыре административных дела и штрафы на сумму в 930 тысяч.

За решетку она не попала только потому, что является матерью малолетнего ребенка, о котором она вспоминает только тогда, когда нужно избежать тюрьмы. Кроме того, она является фигурантом двух уголовных дел по 141 и 212 статьям Уголовного кодекса РФ.