Российские дипломаты осудили перевод русских школ в Латвии на латышский язык

Москва, 14 августа. Постоянное представительство России при ОБСЕ осудило план полного перевода системы образования Латвии на латышский язык, поскольку данная реформа противоречит международным обязательствам страны.

«Политика языкового давления на национальные меньшинства наносит вред их идентичности и противоречит международным обязательствам Риги», — сообщается в заявлении, опубликованном в официальном Twitter постпредства.

В марте 2018 года сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к образовательному закону. Они предусматривают постепенный переход к обучению на латышском в школах нацменьшинств. В апреле Конституционный суд страны признал соответствующим Конституции перевод школ на латышский язык обучения, передавал RT.

Согласно закону в русских школах уроки на русском языке предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для «предметов, связанных с культурой и историей». Реформа должная завершиться к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны.

Отметим, что антироссийская политика, проводимая в стране, порой приводит к неприятным инцидентам. К примеру, в марте пассажирка рейсового автобуса «вцепилась в волосы» водителя из-за того, что последняя якобы «притворялась», что не знает латышского языка, передавала «Газета.ру». Она рассказала, что обращалась к водителю автобуса на латышском языке, а та отвечала ей на русском. Пассажирка также задалась вопросом, почему с ней говорят на «иностранном языке» в Латвии.