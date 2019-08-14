Биржевые индексы США продемонстрировали четкие признаки будущей глобальной рецессии

Москва, 14 августа. В ходе торговой сессии 14 августа зафиксировано существенное снижение биржевых индексов США. Как сообщает телеканал CNBC, это реакция на сигнал о скорой глобальной рецессии.

Так, индустриальный индекс Dow Jones упал на 2,42%, &P 500 — на 2,46%. В обоих рейтингах лидерами паления стали акции крупных банков: Bank of America (падение на 4,3%) и Citigroup (5,1%). По мнению аналитиков, это связано с тем, что инвесторы опасаются неспособности банков кредитовать компании в условиях грядущего спада.

Кроме того, на 17% упали акции ритейлера Macy’s. Причиной называют публикации отчетности, в которой была отражена недостаточно высокая прибыль.

Также сообщается, что экономистами была замечена необычная ситуация на долговом рынке США – доходность краткосрочных двухлетних гособлигаций превысила доходность десятилетних бумаг. Этот феномен наблюдался на рынке пять раз с 1978 года и каждый раз был предвестником будущей рецессии. Эксперты объясняют это феномен тем, что инвесторы переводят свои вложения из краткосрочных в долгосрочные, полагая, что первые являются чересчур рискованными из-за риска дефолта эмитента.

В то же время, аналитики полагают, что поводов для серьезной паники нет. Вероятность повторения сценария 2008 года небольшая, так как в тот раз причиной кризиса стали необеспеченные кредиты. Сейчас условия кредитования являются более жесткими, а неуплаты по долгам – большая редкость. Кроме того, кризис 2008 года стал неожиданностью, но банки извлекли из него уроки, перестав скрыто перепродавать «плохие долги».

Напомним, в 2018 году госдолг США увеличился с 20 триллионов долларов до 21 триллиона долларов, в настоящий момент он составляет 22 триллиона долларов. Международный валютный фонд прогнозирует, что к 2023 году госдолг вырастет до 117% ВВП. Бюджетное управление Конгресса США заявило, что в 2049 году величина госдолга достигнет 144% ВВП.