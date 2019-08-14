Военные России и Турции совместно патрулировали район в сирийском Телль-Рифате

Дамаск, 14 августа. Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон ЦПВС в Сирии.

В ЦПВС уточнили, что совместное патрулирование подразделениями военной полиции ВС РФ и ВС Турции в зоне деконфликтации «Телль-Рифат» проходило в среду с 12.00 до 12.40.

Патрулирование велось по маршруту Херболь — Шейх-Айса.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во время очередного осмотра освобожденных от террористов территорий сирийской республики компетентные органы САР изъяли большое количество оружия и боеприпасов в южном регионе провинции Даръа.