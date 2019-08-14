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Боевики в Сирии совершили 32 обстрела в провинциях Хама, Идлиб, Алеппо и Латакия

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Боевики в Сирии совершили 32 обстрела в провинциях Хама, Идлиб, Алеппо и Латакия

Алеппо, 14 августа. За минувшие сутки в Сирии зафиксированы 32 обстрела в провинциях Хама, Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий в Идлибской зоные деэскалации. За прошедшие сутки зафиксировано 32 обстрела. 

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Харука провинции Хама, Магрет Марза, Суккория провинции Идлиб, Биньямин, Сабикия, Алеппо, Кафр-Хамра, Маканис-Эд-Дувайри, Халаса, провинции Алеппо, Сараф, Кальят-Марза, Ардаш-Даг, Сандран, Айн-Эль-Кантара, Чекурджак, Кермель, Кухбания, Кабух, Айн-Эль-Ашра, Хамрат, Мукатталь, Дахр-Абу-Асад провинции Латакия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что армейские подразделения сирийской правительственной армии продолжают операции против запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и связанными с ней боевиками, которые действуют в северной части провинции Хама и на юге провинции Идлиб. Их многочисленные атаки привели к жертвам среди мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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