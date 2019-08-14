Юрий Лоза прокомментировал выходку Бузовой, назвавшей себя «блокадницей»

Москва, 14 августа. Музыкант Юрий Лоза прокомментировал выходку телеведущей Ольги Бузовой, которая облизала тарелку на видео, объяснив, что она «блокадница» и в их семье «всегда так делают».

«Она мне не интересна абсолютно. Эта Бузова – она не политик, не общественный деятель, от ее высказываний жизнь никак не изменится», — коротко заявил Лоза.

По его словам, все, что говорит Бузова – «не имеет смысла».

Ранее сама Бузова выступила в эфире телеканала «Россия 1», заявив, что ее не нужно пытаться воспитывать. В ответ, переживший блокаду Ленинграда актер Илья Резник, назвал Бузову одним из примеров деградации шоу-бизнеса, добавив, что «Бузовы пухнут от денег».

Кто придумал выложить это странное видео в социальные сети, видимо останется тайной Ольги Бузовой и ее пиарщиков, но реакция подписчиков была предсказуемой. Телеведущую, зарабатывающую посредством Instagram миллионы, обвинили в надругательстве над святым: памятью о пережитом ленинградцами во время чудовищного блокадного голода.

Стоит отметить, что певица и телеведущая действительно не раз оказывалась в центре скандала. Ее поведение и откровенные наряды неоднократно критиковали, в том числе и ее фанаты. Так, россиян возмутило, что Бузова появилась на концерте для выпускников школ в Кремле без штанов — она надела лишь серебристое боди с ремнями на бедрах и прозрачные ботинки.