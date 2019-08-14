Киркоров не смог попасть на похороны Вербер из-за проблем с канадской визой

Москва, 14 августа. Известный российский певец Филипп Киркоров не смог попасть на проходящие в Торонто похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер из-за проблем с канадской визой, пишут СМИ.

«Сегодня грустный день. В далекой Канаде в эти минуты проходит прощание с нашей любимой Аллочкой Вербер. А в моей памяти хочется оставить эту добрую встречу с Аллой в «Диснейленде», в ее любимом Париже, куда она прилетела специально на День Рождения моего сына Мартина», — отметил Киркоров в Instagram.

По той же причине похороны Вербер была вынуждена пропустить российская телеведущая Елена Малышева. По ее словам, бизнес-леди всего добилась сама — никто ничего готового ей не давал, передает «Царьград».

Поминки Вербер пройдут в Нью-Йорке и Москве. В обоих городах организаторы намерены дать роскошные обеды. Правда, из меню было решено исключить любые дары моря, поскольку ранее сообщалось, что причиной смерти фешен-директора ЦУМа могла стать аллергия на морепродукты.

Отметим, что врачи уже установили точную причину смерти Вербер. Женщина скончалась из-за менингококкового сепсиса. Этот же диагноз называла телеведущая Ксения Собчак, когда впервые появились новости об уходе из жизни знаменитой бизнес-леди.

Вербер скончалась 6 августа во время отпуска в Италии в возрасте 61 года. Примечательно, что около 10 лет назад у нее был диагностирован рак крови, однако в 2013 году женщина объявила о победе над онкологическим заболеванием.