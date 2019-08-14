Кличко пришел на допрос по делу о взятке главе офиса президента Украины

Киев, 14 августа. Мэр Киева Виталий Кличко дал показания в рамках уголовного дела, возбужденного после заявления главы офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что ему предложили взятку 20 млн долларов за то, чтобы глава столицы остался прежним.

Кличко на своей странице в Facebook сообщил, что в среду дал показания в качестве свидетеля в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) по уголовному делу, которое было возбуждено по его обращению. Речь идет об обвинениях в коррупции со стороны Богдана.

В конце июля Богдан сообщил журналистам, что Кличко потерял контроль над столицей, а Киевом фактически руководят «два-три «смотрящих», которые контролируют группы депутатов. При это он добавил, что к нему обратился адвокат «одного из смотрящих», сообщил, что они зарабатывают на городском бюджете 40 млн долларов в год, и предложил Богдану «половину этой суммы» в обмен на неприкосновенность Кличко.

В среду стало известно, что правительство Украины отказалось увольнять Виталия Кличко с поста мэра Киева, сообщала «Газета.ру». Ранее Кличко заявил, что планирует выставить свою кандидатуру на выборах мэра Киева, которые намечены на 2020 год. По его словам, жители столицы Украины не поймут, если он поступит иначе.

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся уволить Виталия Кличко с должности главы городской администрации до формирования нового правительства в конце сентября. По его мнению, правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана «решило сопротивляться предложению президента, поскольку у него есть, скорее всего, коррупционные связи с киевской администрацией».