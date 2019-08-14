Минпросвещения обсудит инициативу о введении в школах уроков киберспорта

Москва, 14 августа. Министерство просвещения России заявило о готовности детально ознакомиться с предложениями о факультативных занятиях по киберспорту в школах. Как сообщили в пресс-службе министерства, все предложения будут изучены, когда они поступят на рассмотрение министерства.

Институт развития интернета (ИРИ) ранее выступил с предложением ввести в некоторых школах каждого региона факультативные уроки киберспорта. Об этом сообщили в пресс-службе института, отметив, что речь идет о факультативных занятиях. Как добавили в ИРИ, эксперимент может быть проведен в 2020-2025 годах в соответствии с рядом федеральных проектов – таких, как «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

Как отметили в ведомстве, сейчас игровые виды спорта активно применяются в образовательном процессе, в то числе – и для организации дополнительного образования. Кроме того, ряд инициатив содержит курсы программирования, тематические уроки, а также предлагает различные соревнования, включая хакатоны.

«Министерство готово детальнее ознакомиться с предложениями института в случае их поступления. При этом отметим важность вопроса безопасности и здоровье сбережения детей, когда речь заходит о различных гаджетах и их влиянии на подростковый организм», ― говорится в сообщении министерства.

Напомним, что ранее введение в школах уроков полового воспитания поддержали большинство россиян. По крайней мере, такую идею поддерживают 60% из 1,6 тысячи опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения жителей Российской Федерации. 21% россиян «полностью» и 39% «скорее» поддерживают введение уроков полового воспитания. Полностью не поддерживает инициативу 12% респондентов, еще 15% «скорее не поддерживают» появление таких учебных курсов».