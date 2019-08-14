Американцы придумали, как «насолить» Трампу

Нью-Йорк, 14 августа. Жительница США Элизабет Роуин зарегистрировала петицию, в которой предложила мэрии Нью-Йорка назвать участок Пятой авеню, где стоит Trump Tower, в честь бывшего президента США Барака Обамы. К настоящему моменту петиция набрала более 107 тыс. подписей.

В своем обращении женщина упоминает о том, что в этом году власти Лос-Анджелеса уже назвали участок дороги в честь Обамы. Роуин уверена, что политик заслуживает того, чтобы его увековечили, поскольку спас США «от Великой депрессии», устранил лидера «Аль-Каиды»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) Усаму бен Ладена и отработал два срока без скандалов.

Позже, комментируя американским СМИ свою инициативу, Роуин призналась, что хотела «насолить» действующему президенту США Дональда Трампа, который очень не любит своего предшественника и не устает его критиковать.

«Я услышала шутку юмориста о том, как Трамп будет вне себя от бешенства, если часть Пятой авеню назвать в честь Обамы. И подумала, а почему бы нет», — рассказала она журналу Newsweek.

Отметим, что планам Роуин вряд ли суждено сбыться. Законодательство Нью-Йорка разрешает называть улицы в честь знаменитых людей только при условии, что они уже умерли. Причем между поступлением заявки и смертью человека, в честь которого планируется назвать улицу, должно пройти не менее двух лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.