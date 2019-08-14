Дочь Галкина и Пугачевой умилила пользователей соцсетей

Москва, 14 августа. Дочь телеведущего Максима Галкина и народной артистки СССР Аллы Пугачевой Лиза рассказала, чем полезна земляника. Поклонники звездной пары активно комментируют новый ролик, опубликованный на фанатской странице Лизы в Instagram.

На видео Галкин пародийным голосом рассказывает Лизе и Гарри, как правильно собирать землянику. Телеведущий пародирует свою коллегу по ТВ Елену Малышеву. Этим голосом он спрашивает у дочери, чем полезна ягода для организма. В ответ Лиза сказала, что «она полезна, чтобы какать хорошо», и для того, чтобы в животике появлялись полезные бактерии.

Подписчики оставляют массу лестных комментариев под видео.

«Мне нравится, что детки абсолютно на одной волне с папой. И понимают его юмор. Счастливчики!!!» — пишет пользователь под ником valiakondor.

«Какая прелесть! Деткам очень повезло с папой! А Гаричек здесь вообще умничек! Так классно обнял сестричку!» — добавила anna.rebrik.

«Какие умные, чудесные дети. Прекрасная семья. Молодец Максим!» — считает silva_mikayelyan.

Отметим, что Лиза не первый раз «срывает аплодисменты» в соцсетях. Ранее появилось видео, в котором пятилетняя девочка рассказывает сказку о розе. По сюжету, роза росла под старинным деревом. Те, кто кололся о колючки розы, становился драконом, сообщала «Газета.ру».

История очень понравилась поклонникам звездной пары. Многие из них в комментариях отметили, что у Лизы «артистизм в крови и генах».

Чуть позже Лиза продемонстрировала свое новое изобретение — «эксклюзивный» смартфон. Достижением 5-летнего ребенка Галкин поделился в Instagram. Юморист подписал запись словами: «Смартфон XS 12. Звездный эксклюзив. Товар штучный». На видео девочка рассказала, что сделала гаджет сама, и объяснила, как пользоваться устройством, сделанным из бумаги.