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Немецкая полиция назвала вероятного убийцу россиянок в Мюнхене

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Немецкая полиция назвала вероятного убийцу россиянок в Мюнхене

Мюнхен, 14 августа. Полиция Германии обнаружила следы крови в мюнхенской квартире двух пропавших россиянок.

Немецкие следователи полагают, что 46-летняя россиянка была убита ее супругом, который позже расправился и с ее 16-летней дочерью. Вероятнее всего, обе погибли в квартире, а после убийца вывез их тела в другое место. Отметим, что тела россиянок до сих пор не найдены, пишет британское издание Bild.

«Муж, который по российскому законодательству является наследником, его автомобиль в лесу, где был найден коврик, —  все это позволяет сделать вывод, что преступление, возможно, было совершено из корыстных побуждений», — предполагает член «Объединения немецких адвокатов по уголовным делам» Рабан Функ.

Напомним, что россиянки пропали без вести 13 июля. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство России в Мюнхене находится в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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