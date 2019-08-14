Украинские коммунисты призвали Зеленского начать диалог с ДНР и ЛНР

Москва, 14 августа. Работа созданного в Верховной раде комитета по Донбассу не будет иметь смысла без прямого диалога с ДНР и ЛНР. Об этом в среду заявил глава Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

«Комитет по Донбассу будет эффективен лишь в том случае, когда президент Владимир Зеленский заявит, что его программа действий по решению этого вопроса — не менять нормандский формат, а «я встречаюсь с луганчанами и дончанами», — отметил он, выступая в эфире украинского ТВ.

Симоненко добавил, что это единственный способ урегулировать затянувшийся вооруженный конфликт. И уже на основе предложений, которые будут возникать в ходе переговоров, Рада должна готовить законодательное поле.

Глава КПУ подчеркнул, что решение проблемы Донбасса можно найти только внутри Украины, поскольку речь идет о гражданской войне. Он также добавил, что Киеву в конечном итоге придется отвечать перед ООН за отказ от выполнения минских соглашений.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Политик был снят с поста из-за различного видения перспектив минского процесса.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.