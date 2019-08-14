Клинцевич оценил заявление Меркель о «виновности» РФ в разрыве ДРСМД

Москва, 14 августа. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил сожаление в связи с заявлениями канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно «виновности» России в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Выступая на пресс-конференции в Берлине, Ангела Меркель, ранее заявившая о скором уходе из политики, отметила, что Москва несет ответственность за прекращение действия ДРСМД, поскольку якобы «доказуемо нарушила» этот договор.

Комментируя заявление канцлера ФРГ, Клинцевич напомнил, что «запоминается последняя фраза». По его мнению, Меркель обвинениями в адрес России «вполне может перечеркнуть значительную часть позитива, который достигнут в российско-германских отношениях за время ее нахождения на посту федерального канцлера».

Сенатор добавил, что у Меркель не получилось войти в историю «своей восточной политикой, как это полвека назад сделал Вилли Брандт».

«В конечном итоге верх взяли интересы ложно понятой атлантической солидарности, которые в исторической перспективе абсолютно ничтожны. Тем более, если сравнивать их с интересами объединенного человечества. Очень жаль», — резюмировал Клинцевич.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей заявление Меркель прокомментировал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Он подчеркнул, что любые обвинения в адрес РФ в «развале» ДРСМД абсолютно беспочвенны. Парламентарий также напомнил о знаменитой «пробирке с сибирской язвой», которой тряс в ООН госсекретарь США Колин Пауэлл в качестве примера оружия массового поражения, якобы разрабатываемого Ираком, после чего Соединенные Штаты начали там войну, которая привела к трагическим последствиям.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в комментарии для RT отметил, что обвинения Меркель в адрес России являются частью договоренностей с США. По его словам, несмотря на то, что Меркель «прекрасно понимает, как обстоят дела, ей приходится подстраиваться, потому что Германия в некоторых вопросах зависима от Соединенных Штатов».