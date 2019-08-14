Чурикова объяснила, почему Панфилов оказался в больнице

Москва, 14 августа. Актриса Инна Чурикова опровергла информацию о госпитализации ее супруга, режиссера Глеба Панфилова.

Ранее появилась информация о том, что режиссер госпитализирован в одну из столичных больниц в крайне тяжелом состоянии. Источники СМИ даже сообщали, что у Панфилова якобы случился инфаркт.

Супруга мастера опровергла слухи. Она объяснила, почему муж оказался в больнице.

«Нет, нет, нет, — приводит ее слова телеканал «Звезда». — Все дело в том, что он просто советовался с врачом. Сейчас он едет домой. Все нормально».

Ранее сообщалось, что режиссеру стало плохо дома, после чего ему экстренно понадобилась помощь врачей.

Отметим, что меньше месяца назад в больнице находилась и сама Чурикова. Во время спектакля «Старая дева» актриса оступилась и упала со сцены. На помощь артистке пришли сначала зрители, потом коллеги по цеху. Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского 1 августа.