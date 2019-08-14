Гендиректор «Зенита» рассказал о контрактах с Дзюбой и Кокориным

Санкт-Петербург, 14 августа. Руководство «Зенита» рассказало о вариантах развития событий в отношении контрактов Дзюбы и Кокорина. Сообщается, что гендиректор клуба намерен сделать все возможное, чтобы оставить Дзюбу в команде.

Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев рассказал о планах на футболистов Дзюбу и Кокорина. В эфире радио он сообщил, что представители клуба планируют сделать все возможное, чтобы Дзюба продлил свой контракт и остался в составе футбольной команды. Как передают «Невские новости», переговоры со спортсменом начнутся в ближайшее время.

Ситуация с контрактом Кокорина остается в подвешенном состоянии. Все обсуждения с нападающим будут осуществляться после его освобождения из колонии.

Отметим, что срок действия контракта с Артемом Дзюбой завершится в 2020 году, в то время как договор с Александром Кокориным истек еще в июне этого года.