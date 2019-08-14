Орешкин заявил, что выход США из ВТО может пойти на пользу организации

Москва, 14 августа. Угроза США о выходе из состава Всемирной торговой организации является давлением на международный институт. Об этом в среду заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с журналистами.

Он обратил внимание, что американцы уже не в первый раз говорят о возможности выхода из ВТО. Столь частые «напоминания» выглядят, как попытка напугать своих партнеров, чтобы те уступили США в обсуждаемых сделках.

В то же время глава Минэкономразвития подчеркнул, что выход Соединенных Штатов из ВТО пошел бы на пользу организации, поскольку дал бы толчок развитию этой структуры. Кроме того, это позволило бы участникам ВТО найти компромисс по темам, которые сейчас находятся в тупике.

«Для самой организации потеря одного крупного игрока не является фатальной. Возможно, что серьезное изменение конфигурации «тактических союзов» внутри ВТО, которое неизбежно последует за выходом американцев, даст толчок к ее реформированию», — пояснил Орешкин.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности выхода из ВТО. Американский лидер считает, что благодаря правилам ВТО другие страны «пользуются» Штатами для собственного обогащения. По его словам, в Китае увеличился рост промышленности после вступления в организацию. Трамп отметил, что Пекин и США находятся в состоянии торговой войны.

Примечательно, что в нечестной торговли Трамп обвинял и Европу. Глава Белого дома считает, что Евросоюз «обдирает» хуже Китая.