ФАН разъясняет: «туристка» из США, за которую вписались либералы, презирает Россию

Туристку из США оштрафовали на две тысячи рублей, эта на первый взгляд скромная новость заинтересовала рубрику «ФАН разъясняет». Дело в том, что оштрафованная туристка оказалась вовсе не туристкой, а ее дело либеральные СМИ пытаются раскрутить в антироссийском ключе.

Но обо всем по порядку. В город Киселевск в Кемеровской области пожаловала якобы туристка из США Алина Симонэ.

«У нас на Западе очень много новостей о вас», — так Алина объяснила свой выбор местному изданию.

Ну да, американские СМИ прямо сплошь завалены новостями о Киселевске.

В один из дней любознательная американка неожиданно заявилась на встречу мэра города с местными жителями — там обсуждалась повестка, касающаяся вопросов, вызвавших критику у части местных жителей. Алина производила фото- и видеосъемку, а главе Киселевска она была представлена как журналистка The New York Times. Мэр города справедливо возмутился: почему американка с туристической визой занимается в России журналистской деятельностью? И, как положено законопослушному гражданину, написал на нее заявление в полицию. Алину оштрафовали на две тысячи рублей, на первый раз выдворять девушку не стали. А теперь просто представьте, что бы было с россиянином в аналогичной ситуации в Америке…

Но тут вся либеральная пресса возмутилась: как же так, туристку, и не абы откуда, а из самой колыбели демократии вдруг решили «окунуть в пучину кровавых путинских репрессий». Любопытно, что, выгораживая в своих материалах эту барышню, либералы как под копирку пишут, что мол «кто-то» представил ее журналисткой The New York Times, а сама она, конечно же, таковой не является. Раньше работала. И то давно. Ох, уж этот «кто-то», который ходит и мэру Киселевска всех некорректно представляет. Как говорится, нельзя же так беспардонно «хату палить».

Федеральное агентство новостей не поленилось и ознакомилось с историей миловидной Алины Симонэ, узнало, что о ней говорят общедоступные источники. У девушки даже есть официальный сайт, на котором она без лишней скромности представлена и вовсе певицей, которая стала писателем. И да, там же сообщается, что Симонэ является постоянным участником ночной новостной радиопередачи «Мир» PRI (совместное производство с BBC News). А еще она пишет для таких изданий, как The New York Times, California Sunday, The Wall Street Journal, Slate and the Guardian Long Read и многих других.

На официальном сайте Алины красуется несколько ее статей, которые мы с интересом прочитали, чтобы постараться выяснить, причастна ли Симонэ к созданию антироссийской информационной повестки, или она действительно простая туристка?

В одной из таких статей, специально написанных для The New York Times, Алина размышляет о том, что американцы, вступая в диалог, часто спрашивают How are you? (Как дела?), но это лишь дежурная фраза, на которую даже отвечать не обязательно.

«Это не имеет никакого отношения к (президенту РФ Владимиру) Путину или (скандальной группе) Pussy Riot <…>, и все же, это то, что портит российско-американские отношения», — пишет Симонэ.

Хммм. Ну, вы поняли. Алина как бы уведомляет аудиторию, что на сей раз она слегка отошла от привычных тем. А еще статья подкреплена пропагандистским визуалом в виде известного советского плаката, на котором русские как бы отвечают американцам на их дежурный вопрос: «Thank you, we are terrible», то есть «Спасибо, у нас все ужасно».

Еще один пропагандистский материал от Алины, написанный все для того же издания, рассказывает, как сильно русские ненавидят лед, и, конечно же, это оттого, как им холодно и кошмарно живется, да и американцев они тоже всей душой презирают, те ведь не такие неудачники.

«Когда эти американцы протягивают вам банку из морозильной камеры, и уже так холодно, что простое прикосновение к ней превращает вашу руку в коготь, я не вижу необходимости добавлять лед», — приводится в статье цитата некого россиянина.

А вот как бедолаги-русские показаны на иллюстрации к материалу.

Выводы делайте, конечно, сами, но связь американки Алины Симонэ с антироссийской пропагандой на Западе очевидна. Ее презрение к России и русским не менее очевидны.

Так называемые либеральные СМИ в РФ, очевидно, стоят на той же позиции. Поэтому они так горячо отстаивают честь коллеги, которая приехала в Киселевск за новой «сенсацией» о «незавидной жизни россиян».

Напомним, проект «ФАН разъясняет» стал ответом на идеологическую цензуру по отношению к нашему изданию со стороны либеральных СМИ. Федеральное агентство новостей в рамках своего просветительского проекта со своего официального аккаунта начало комментировать новости на сайтах и в пабликах в соцсетях русскоязычных изданий, в том числе прозападной ориентации. Увы, получающие иностранное финансирование ресурсы оказались не способны к нормальной дискуссии — аккаунты ФАН стали блокировать, а наши комментарии — удалять.

Ну, что ж, мы продолжим разоблачать ложь и антироссийскую повестку либеральных СМИ на своей территории — в рубрике «ФАН разъясняет».