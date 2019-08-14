В НАТО отреагировали на маневр Су-27 при приближении F-18 к борту Шойгу над Балтикой

Вашингтон, 14 августа. Истребители НАТО F-18 приблизились к самолету главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, чтобы оценить ситуацию, заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Лунгеску констатировала, что F-18 проверяли не борт Шойгу, а сопровождающие его самолеты Су-27. По ее данным, российские истребители летели якобы с отключенными транспондерами.

«Два истребителя НАТО вылетели для инспекции, которую они осуществляли с безопасной дистанции, — убеждена представитель Североатлантического альянса. — Однако один из Су-27 выполнил небезопасный маневр, «подрезав» [пересек курс] истребитель НАТО».

Эту же информацию подтвердил другой источник в НАТО.

«Самолет Ту-214 имел действующий план полета, идентифицировал себя и ответил воздушной диспетчерской службе», — приводит его слова телеканал CNN.

Однако, по словам представителя альянса, Су-27 якобы «летели без плана полета, их транспондеры были отключены, и они не разговаривали с авиадиспетчерами». Он заверил, что F-18, проверив ситуацию с самолетом Шойгу, планировали уйти в отдаление.

«Незадолго до этого один из российских истребителей Су-27 также повернул влево и почти пересек курс полета одного из F-18 небезопасным образом», — пожаловался источник в НАТО.

Накануне стало известно, что истребитель военно-политического блока приблизился к борту Шойгу, который летел над Балтикой. Су-27, профессионально выполняя поставленную задачу, аккуратно оттеснил иностранный самолет. Видео момента было опубликовано в Сети.