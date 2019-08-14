США призвали Китай и Гонконг воздержаться от насилия

Вашингтон, 14 августа. США крайне обеспокоены сообщениями о движении китайских военных у Гонконга, сообщил представитель Госдепартамента, призвав все заинтересованные стороны воздержаться от насилия.

Накануне президент США Дональд Трамп озвучил данные американской разведки, согласно которым Китай стягивает силы к границе с Гонконгом.

Представитель Госдепа сообщил РИА Новости, что США «глубоко обеспокоены сообщениями о движении военных Китая вдоль границы с Гонконгом».

«Соединенные Штаты решительно призывают Пекин придерживаться своих обязательств по Объединенной китайско-британской декларации, в рамках которых Гонконг имеет высокую степень автономии», — заявил дипломат.

Представитель Госдепа добавил, что США «настоятельно призывали все стороны воздерживаться от насилия».

Отметим, в среду МИД Китая призвал США прекратить «совать свой нос» в дела Гонконга после заявления Трампа о «стягивании сил КНР» к границе с регионом. Во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что уже неоднократно выражали свою позицию по данному вопросу: «Гонконг относится исключительно к внутренней политике Китая».

Стоит отметить, что еще в июле на рассмотрение в Конгресс США была вынесена инициатива под названием «Гонконгский закон о правах человека и демократии». Документ обязывает Госдепартамент США ежегодно проверять статус автономии Гонконга, чтобы обосновать особое положение, на котором он находится. Кроме того, согласно проекту закона, президент должен будет вводить санкции против лиц, ответственных за «подавление основных прав и свобод в Гонконге», передавал RT.

Протесты в Гонконге начались еще в июне. Демонстранты выступают против поправок к закону об экстрадиции. Если изменения будут приняты, власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

В начале протесты были достаточно мирными, однако с каждым разом стычки с полицией становились все ожесточеннее. В результате пострадали уже десятки человек.

В среду полиция Гонконга рассказала о пострадавших в ходе новых протестных акций: в ходе столкновений пострадал 171 сотрудник правоохранительных органов, сообщала «Газета.ру». По данным полиции, демонстранты провоцировали столкновения.