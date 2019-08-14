Петербургские студенты победили во втором этапе Всероссийского экоквеста «Вода России»

Традиционный экоквест ежегодно проходит под эгидой Минприроды России в рамках ФЦП «Вода России». Состязание делится на два этапа, которые включают исследовательские и прикладные задания для участников. В этом году в рамках первого этапа командам было предложено 14 заданий — от разработки агитационных программ по практике энергосбережения до выявления потенциальных рисков нерационального использования воды в вузе. И, конечно, значимой частью соревнования стали мероприятия по очистке берегов от мусора. Команды, прошедшие во второй этап, занялись разработкой и интеграцией водосберегающих программ в своих учебных учреждениях и проводили лекции для других студентов.

Победителем первого этапа экоквеста «Вода России» стала команда AKVAteam из Дальневосточного государственного аграрного университета, победителем второго — команда «Индиго» из Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

«Хочу искренне поздравить победителей 2019 года, а также пожелать им не останавливаться на достигнутых результатах и продолжать дело водосбережения после окончания учебы. За вами будущее наших берегов», — отметил директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Сергей Коскин.

Сейчас вовлечение молодежи стало одним из важнейших векторов развития экологических активностей. Экоквест «Вода России» за три года проведения продемонстрировал прекрасный потенциал этого направления, объединив более 3 000 студентов, которые разработали и внедрили собственные водосберегающие проекты в 155 университетах.

По итогам экоквеста в 2019 году в топ-10 самых активных его участников вошли студенческие команды: Дальневосточного аграрного университета, Национального университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Володарского государственного аграрного университета, Петрозаводского государственного университета, Хакасского университета им. Н. Ф. Катанова, Первого Московского медицинского университета имени И. М. Сеченова, Северо-Кавказского федерального университета, Пермского национального исследовательского университета, а также команды Московского и Челябинского государственных университетов.