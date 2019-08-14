Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно улетели из Британии в отпуск

Лондон, 14 августа. Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл вместе с сыном Арчи тайно улетели из Великобритании в отпуск.

Поездку за рубеж королевская семья совершила через несколько дней после дня рождения Маркл. 4 августа они тихо отпраздновали 38-летие герцогини у себя в Виндзоре. Стоит отметить, что Маркл и не планировала устраивать пышную церемонию или большую вечеринку. Она заранее раскрыла свои планы провести скромное мероприятие в кругу самых близких людей, общаясь с ними в неформальной обстановке.

Однако она ни словом не обмолвилась о намечающемся отпуске за рубежом. В начале августа принц, его супруга и их сын на пять ночей улетели в Испанию. На Ибицу их доставил частный самолет. Супругов сопровождала группа охранников.

Как пишет The Mirror, на месте Маркл и принц Гарри наняли несколько местных гидов, хорошо знающих местность. Поездка в Испанию стала первым выездом семьи герцогов Сассекских в полном составе за границу после рождения Арчи.

В мае поклонников королевской семьи удивил послеродовой внешний вид герцогини Сассекской на видеоролике с супругом и их первенцем в Виндзорском замке. Маркл вышла к журналистам в белом платье британского кутюрье Грейс Уолес Боннер с поясом, подчеркивающим ее талию. Фанаты признались, что восхищены смелостью герцогини, которая появилась в таком наряде сразу после родов, несмотря на большой живот.