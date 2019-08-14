Сбежавший из России директор ФБК Жданов может вновь попасть за решетку

Москва, 14 августа. Юрист Антон Долгих прокомментировал отъезд из России организатора массовых беспорядков Ивана Жданова, заметив, что тот самовольно оставил место административного ареста, и, следовательно, ему может грозить новое наказание.

В своем Telegram-канале Долгих дал бесплатную консультацию для юристов Жданова, отметив, что «никакой «срок ареста» у Жданова, конечно же, не «идет» и не «исчисляется». По словам юриста сбежавший из РФ «оппозиционер» уклоняется от отбывания административного ареста.

«Самовольное оставление места отбывания административного ареста или уклонение от отбывания административного ареста влечет административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч. 2 ст. 20.25 КоАП РФ)», — напомнил юрист.

По его словам, к ранее назначенному Жданову наказанию добавится новое.

«Может, в этом и была цель уклонения от отбывания административного ареста», — предположил Долгих.

Ранее сообщалось, что глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов сбежал из России, несмотря на то, что ему присудили 10 суток ареста за организацию массовых беспорядков в Москве. Напомним, против «ФБК» было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании одного миллиарда рублей.

Так называемая «оппозиция» начала активно призывать москвичей к участию в незаконных митингах в Москве после того, как соратников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Особо отличилась юрист «ФБК» Любовь Соболь. Она организовала «фабрику» по рисовке подписей, кроме того, в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов.