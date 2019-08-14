В Польше высмеяли «героическое» бегство F-18 от самолета Шойгу

Варшава, 14 августа. Польские власти традиционно проводят антироссийскую политику, однако обычные граждане далеко не всегда выражают солидарность с Варшавой.

Так, например, читатели польского портала Interia Fakty резко осудили поступок пилота натовского истребителя F-18, который допустил опасное сближение с российским самолетом, на борту которого находился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Большинство польскоговорящих интернет-пользователей пришло к выводу, что это была безответственная и рискованная провокация НАТО. При этом они оценили «героическое» бегство натовского самолета, который ретировался, как только заметил сопровождавших борт Шойгу Су-27.

«Хорошо, что этот героический F-18 не упал в море от страха», «Пилот НАТО попросил новый комплект нижнего белья по радио», «Авиация НАТО чувствует себя уверенно при бомбардировке мирных жителей. Однако ей не нравится взгляд российских бойцов», — пишут в комментариях.

Некоторые читатели обратили внимание на то, что если бы российский истребитель подлетел к натовскому самолету, на борту которого был высокопоставленный чиновник альянса, то западные страны сразу бы подняли шум на весь мир. Другие призвали Москву открыть военную базу на Кубе в ответ на провокации США возле российских границ.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в небе над Балтикой. Самолет НАТО F-35 опасно сблизился с бортом Шойгу, однако сопровождавшие министра обороны РФ истребители Су-27 заставили нарушителя удалиться.