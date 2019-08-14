Мать избитой девочки в Ингушетии хочет вернуть ребенка

Нальчик, 14 августа. Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала за ребенком. Об этом сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева.

Также женщина потребовала оплатить ей билеты в столицу. По словам Чахкиевой, мать девочки с адвокатом приехали к ней, чтобы забрать ребенка.

«Я сказала, что не собираюсь этого делать. Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: «Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно», был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была?» — цитирует РИА Новости Чахкиеву.

Напомним, 4 июля в детскую больницу Назрани доставили девочку 2012 года рождения с множеством травм. Была проведена проверка и возбуждено уголовное дело. Тетю девочки, которую обвиняют в истязании ребенка, арестовали на два месяца.

Врачи в начале августа ампутировали девочке часть правой руки, сейчас ее состояние постепенно улучшается.