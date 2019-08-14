Киев ответил на вопрос о визах с Россией

Киев, 14 августа. Украина пока не готова вводить визовый режим с Россией, поскольку не обладает необходимыми для этого ресурсами. С таким заявлением в среду выступил госсекретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

«Если такая задача будет поставлена, мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Действующим ресурсом мы однозначно не справимся», — заявил он.

По словам чиновника, на сегодняшний день в России действуют 5 консульских учреждений Украины, однако общий штат не превышает 80 человек, включая обслуживающий персонал.

Чтобы россияне смогли получать украинские визы, Киеву придется увеличить число работающих в РФ дипломатов в несколько раз, пишет «Интерфакс-Украина».

Вопрос о введении виз с Россией поднимался на Украине еще в июле, однако тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк выступил против подобной инициативы. Он отметил, что подобный шаг ничего не даст Украине.

Напомним, что с 1 января 2018 года на Украине заработали новые правила въезда для россиян. Теперь граждане РФ могут попасть в соседнюю страну только при наличии паспорта, который содержит биометрические данные владельца. Сотрудники украинской погранслужбы снимают у россиян отпечатки пальцев, поскольку Киев отнес Россию к числу стран, «представляющих угрозу национальной безопасности».

Украина традиционно обвиняет Россию в причастности к гражданской войне в Донбассе. Москва же неоднократно заявляла, что не имеет никакое отношение к внутриукраинскому кризису, а все обвинения со стороны Киева являются попыткой переложить ответственность.