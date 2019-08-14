Министерство просвещения РФ хочет ввести льготы для абитуриентов, потерявших родителей

Москва, 14 августа. Совершеннолетним школьникам и абитуриентам колледжей и профучилищ хотят предоставить те же льготы, что и детям-сиротам. Соответствующий законопроект подготовили в министерстве просвещения РФ.

В настоящее время дети-сироты имеют право проживать в жилом помещении или получать возмещение его полной стоимости, получать бесплатное питание, комплект одежды и обуви, а также бесплатно посещать врачей. Государство им также предоставляет социальную поддержку до завершения получения профессионального образования или прохождения профессионального обучения.

«Законопроектом предлагается предоставить аналогичные права лицам, достигшим возраста 18 лет, потерявшим в период обучения по основным общеобразовательным программам — образовательным программам основного общего образования или среднего общего образования, обоих родителей или единственного родителя», — говорится в тексте законопроекта.

Документ также предполагает предоставление аналогичных льгот абитуриентам 18–23 лет, которые потеряли родителей во время поступления на бюджетное отделение очной формы обучения по основным профобразовательным программам или по программам подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

Накануне в ВНИИ труда министерства труда и социальной защиты РФ назвали ставшие самыми востребованными в текущем году профессии.