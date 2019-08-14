Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование. События дня. ФАН-ТВ

Бессчетный список религиозных структур в Незалежной постепенно редеет. Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) прекращает свое существование. Похоже, автокефальной она оказалась лишь на словах, поэтому вошла в состав так называемой Православной церкви Украины, вот ее-то статус закреплен знаменитым томосом (что характерно, об автокефалии). Но стоит ли говорить, что религиозная «перепрошивка» для Киева отнюдь не кончилась, а причиной тому раскол внутри раскола. Все началось в конце прошлого года, когда неканонические церкви Украины решили слиться в дружный независимый ансамбль — ПЦУ; в противовес Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), единственной канонической. В Киеве это назвали «объединительным собором», а вот в РПЦ, напротив, посчитали расколом и духовной капитуляцией. Константинопольский патриарх Варфоломей, впрочем, на это внимания не обратил и подписал Незалежной долгожданный томос. Во главе ПЦУ встал митрополит Епифаний. Правда, и среди раскольников нашелся свой бунтарь — Филарет, глава еще одной УПЦ, но уже Киевского патриархата. Томос раздора он вроде бы сначала принял, но затем отрекся от него. Сослался на плохие условия, которые попросту сделали Украину зависимой от Константинополя. Филарет вернулся к службе в свою церковь, правда, киевский Минюст уже подготовил документы для ее ликвидации. Так что конец религиозных разборок еще далеко.

Дональд Трамп не досчитался $5 млрд

Тяжелые времена настали и для президента США Дональда Трампа. И дело даже не в мигрантах, не в массовых расстрелах или еще какой-либо проблеме, а в личной финансовой обеспеченности. Выступая перед сторонниками в Пенсильвании, он заявил, что на посту главы государства потерял до $5 млрд. Но, несмотря на это готов переизбраться в следующем году. Свой аскетизм Трамп проявил на фоне другого громкого заявления о том, что США могут покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО). Что, в принципе, поставит вопрос о смысле ее существования. С комментарием на эту тему выступили и в Кремле:

«Безусловно, существование системообразующей всемирной экономической организации после выхода крупнейшей экономики земного шара из нее будет под большим вопросом. В любом случае, это внутреннее дело США. Россия является членом ВТО со всеми вытекающими последствиями», — заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Свое недовольство по ВТО американский лидер выражает уже давно. По мнению Трампа, тот же Китай, одна из богатейших экономик мира, получает слишком много привилегий по статусу развивающейся страны. Таким государствам организация, как правило, всячески помогает, защищая их интересы на рынке и устраняя барьеры для международной торговли. В США, напротив, то и дело вводят новые пошлины на китайский импорт. Впрочем, для отдельных товаров нововведения сейчас отложены до 15 декабря.