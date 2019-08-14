Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Режиссера Панфилова госпитализировали в Москве в крайне тяжелом состоянии

64
0 Оставить комментарий

Режиссера Панфилова госпитализировали в Москве в крайне тяжелом состоянии

Москва, 14 августа. Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали в одну из московских больниц в крайне тяжелом состоянии.

По некоторым данным, у 85-летнего Панфилова мог случиться инфаркт. Известно, что режиссер почувствовал себя плохо, после чего его доставили в больницу. Врачи оценивают состояние больного как крайне тяжелое.

В ближайшее время медики проведут обследование Панфилова и установят точный диагноз.

Режиссер в последние 10 лет не выпускал полнометражные фильмы, однако продолжал работу в театре. Панфилов поставил спектакль «Аудиенция» в Театре наций.

В мае этого года он закончил работу над фильмом «Один день Ивана Денисовича» с Филиппом Янковским в главной роли. Съемки картины были запущены в декабре 2017 года.

Режиссера Панфилова госпитализировали в Москве в крайне тяжелом состоянии

Панфилов является супругом актрисы Инны Чуриковой. В прошлом месяце артистка также оказалась в больницы. Помощь медиков понадобилась Чуриковой после инцидента во время спектакля «Старая дева»: актриса оступилась и упала со сцены.

1 августа Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров