Режиссера Панфилова госпитализировали в Москве в крайне тяжелом состоянии

Москва, 14 августа. Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали в одну из московских больниц в крайне тяжелом состоянии.

По некоторым данным, у 85-летнего Панфилова мог случиться инфаркт. Известно, что режиссер почувствовал себя плохо, после чего его доставили в больницу. Врачи оценивают состояние больного как крайне тяжелое.

В ближайшее время медики проведут обследование Панфилова и установят точный диагноз.

Режиссер в последние 10 лет не выпускал полнометражные фильмы, однако продолжал работу в театре. Панфилов поставил спектакль «Аудиенция» в Театре наций.

В мае этого года он закончил работу над фильмом «Один день Ивана Денисовича» с Филиппом Янковским в главной роли. Съемки картины были запущены в декабре 2017 года.

Панфилов является супругом актрисы Инны Чуриковой. В прошлом месяце артистка также оказалась в больницы. Помощь медиков понадобилась Чуриковой после инцидента во время спектакля «Старая дева»: актриса оступилась и упала со сцены.

1 августа Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.