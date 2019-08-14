Гудковы отказались отвечать на неудобные вопросы ФАН о криминальном бизнесе семьи

Семья Гудковых, уличенная в крышевании мусорного бизнеса в Подмосковье и в использовании коллекторских услуг, испугалась вопросов журналистов после того, как Федеральное агентство новостей пролило свет на их деятельность. Как оказалось, Геннадий Гудков сейчас отдыхает за границей, а сын «мусорного рэкетира» Дмитрий находится в СИЗО. Мы связались с его супругой, которая, впрочем, была не слишком общительна.

Представитель Геннадия Гудкова в телефонном разговоре сообщила, что ее начальник сейчас далеко и ни на какие вопросы, соответственно, ответить не сможет. Похоже, его совсем не беспокоит судьба собственного отпрыска, отбывающего арест за повторное нарушение правил организации митинга.

«Он находится на отдыхе в Болгарии с семьей», — сказала она.

Стоит отметить, что Гудков-младший был осужден на 30 суток еще в июле.

Его жена в разговоре с ФАН была еще более сдержанна.

— Федеральное агентство новостей? Это которое ФАН?

— Да-да.

— Вы знаете, мы с вами не ходим общаться, извините, — и положила трубку.

Напомним, Гудковы использовали чиновников, которые де-факто находились у них в подчинении, для того, чтобы выбивать себе крупные подряды и зарабатывать за счет государства. Также клан Гудковых препятствовал строительству мусороперерабатывающего завода, поскольку высокотехнологичное производство лишило бы их крупного куска пирога. Чтобы сохранить за собой прибыльный бизнес, Гудковы вытаскивали людей на улицы под надуманным предлогом, внушая им, что завод навредит экологии (что не соответствует действительности).

Также Гудковы намеревались привлечь коллекторов для взыскания задолженности с граждан, которые не платили за капремонт, но на фоне скандалов тендер был отменен. Впрочем, это не значит, что клан «оппозиционеров» вновь не попытается занять эту хлебную нишу.

Федеральное агентство новостей будет следить за развитием событий.