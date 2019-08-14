Додон сообщил представителю США о намерении восстановить отношения с РФ

Кишинев, 14 августа. Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении восстановить стратегические отношения с Россией. Об этом он сообщил на встрече с членом Палаты представителей Конгресса США Майком Куигли, находящимся в Кишиневе с рабочим визитом.

В 2015 году отношения между РФ и Молдавией ухудшились, когда Кишинев ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС. Спустя два года в Молдавии был введен запрет на поездки членов парламента и правительства в Россию. В 2019 году Кишинев и Москва договорились о возобновлении работы молдавско-российской межправкомиссии, не собиравшейся на заседания с 2016 года.

На своей странице в Facebook Додон сообщил, что «заверил американского гостя» в сохранении всех соглашений, включая с ЕС.

«При этом Республика Молдова будет добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией», — заявил Додон.

Додон также сообщил Куигли, что намерен посетить в сентябре Нью-Йорк, где планируется провести ряд двусторонних встреч, в том числе с представителями администрации США.

Отметим, в 2017 году парламент Молдавии также принял закон о борьбе с «иностранной пропагандой», который ввел ограничения на трансляцию иностранных телепрограмм с информационным содержанием. Под запрет попали и российские программы.

Додон раскритиковал данный закон, отметив, что молдавский парламент пытается через цензуру решить политические проблемы. Президент подчеркнул, что жители Молдавии имеют право самостоятельно выбирать, какие телеканалы им смотреть. В конце июля стало известно, что парламент страны планирует снять запрет на трансляцию российских новостных и информационно-аналитических телепередач.