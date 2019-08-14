Более 600 полицейских и волонтеров ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском

Омск, 14 августа. Более 600 полицейских и волонтеров участвуют в поисках трехлетнего мальчика, который пропал в лесу в Большереченском районе Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Правоохранители, кинологи и волонтеры отрядов «Доброспас-Омск» и «Сокол» из Екатеринбурга, с которыми сотрудничает Национальный центр, обследуют труднопроходимую болотистую местность. Задействованы все возможные технические ресурсы, в том числе квадрокоптеры и вертолеты.

«По просьбе полиции Национальный центр предоставил волонтерам поисково-спасательное оборудование — рации и навигаторы. Мы находимся в постоянном контакте с полицией, волонтерами и правительством Омской области», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в Национальном центре обратили особое внимание на профессионализм сотрудников правоохранительных органов, которые проводят поисково-спасательную операцию.

Напомним, трехлетний мальчик пропал днем 13 августа. По данным СК РФ, родители оставили ребенка в салоне автомобиля и ушли собирать ягоды. Однако после того как они вернулись, мальчика в машине уже не было. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, проводится проверка, выясняются все обстоятельства пропажи ребенка.