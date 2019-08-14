Ток-шоу Шепелева должно Алибасову 3 млн рублей

Москва, 14 августа. Ток-шоу Дмитрий Шепелева «На самом деле» должно основателю группы «На-На» Бари Алибасову 3 млн рублей. Об этом в среду заявил сын музыкального продюсера Бари Алибасов-младший.

Он отметил, что его отец берет за участие в телешоу 1 млн рублей и за последнее время успел сняться в трех выпусках «На самом деле», однако выплаты гонорара так и не дождался.

«Папа ходит на подобные программы только за финансовое вознаграждение. У Дмитрия отсняли три программы», — рассказал молодой человек.

Сотрудники Первого канала подтвердили наличие задержки в выплате гонораров, однако подчеркнули, что все герои так или иначе получают обещанные суммы, пишет портал «Дни.ру».

Напомним, что 4 июня Бари Алибасов был доставлен в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Музыкальный продюсер по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот», приняв ее за сок. Мужчина тут же выплюнул химический растворитель, однако тот уже успел оставить ожоги в гортани, пищеводе и желудке. Адвокат Алибасова пояснил, что жидкость стояла на одной полке с соками и была налита в бутылку оранжевого цвета, а сам артист был без очков.

Теперь продюсер намерен требовать 100 млн рублей с производителя «Крота» и гипермаркета «Ашан». Непосредственный вред, нанесенный его здоровью, Алибасов оценил в 85 млн рублей. Еще 15 млн рублей он потребовал в качестве компенсации за моральный ущерб. Эти деньги основатель «На-На» намерен потратить на лечение.