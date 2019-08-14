В Киеве испугались, что Россия пустит Днепр в обход Украины

Киев, 14 августа. Киевские аналитики испугались, что Россия «пустит Днепр в обход Украины». Своими волнениями по поводу последствий водной блокады Крыма эксперты поделились в комментарии местному изданию «Страна.ua».

Собеседники портала указали на то, что река Днепр, откуда вода поступала на полуостров, берет начало в России, а значит, Москва может построить обходной канал. Таким образом, по их словам, водная блокада Крыма рискует закончиться без учета интересов Украины. В материале издания упоминается заявление постпред Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова о том, что Украина нарушило международное право, перекрыв в 2015 году подачу воды на полуостров.

Аналитики указали на то, что Днепр подчиняется режиму международного судоходства и соответствующих конвенций, равноправными участниками которых являются и Россия, и Украина.

Представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич с испугом заявил, что в Северо-Крымский канал вода поступает из Днепра, но исток Днепра действительно находится в России.

«И в теории Россия даже может дать команду вырыть новый обходной канал, чтобы пустить Днепр мимо Украины», — посетовал он.

Украинские СМИ в свою очередь указали на то, что киевские власти устроили водную блокаду, пытаясь таким образом «вернуть Крым», но логика Киева представляется очень странной, ведь получается, что Украина обезвоживает «свою» территорию, а это совершенно бессмысленно. Более того, из-за такой бестолковой политики убытки терпит в первую очередь украинская экономика, ведь крымчане платили за поставляемую воду.

Как сообщал ранее «Политпазл», 12 августа стало известно, что власти Крыма хотят попросить власти РФ начать переговоры с Украиной о пропуске воды из Днепра на полуостров. Об этом сообщил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Он напомнил, что исток Днепра находится в Смоленской области, а длина русла реки на территории России составляет 485 километров, далее на протяжении 595 км она протекает в пределах Белоруссии, а на территории Украины длина Днепра составляет 1 тыс. 121 км.