Партия Порошенко хочет возглавить три комитета в Раде

Киев, 14 августа. Партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» выдвинула своих кандидатов на должности глав трех комитетов в Верховной раде страны. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

В сообщении отмечается, что представители партии «Европейская Солидарность» намерены возглавить три комитета: по вопросам национальной безопасности и обороны, по вопросам европейской интеграции, по вопросам регламента и организации работы Рады.

Кроме того, в партии бывшего президента Украины Порошенко призвали президентскую партию «Слуга народа» «соблюдать требования закона «О регламенте Верховной рады Украины» и гарантировать пропорциональное распределение квот руководящих должностей в комитетах парламента».

Напомним, 21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду Украины. Лидирующие позиции у партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (43,16%). На втором месте — «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко (13,05%). Третью строчку заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%). Следом идет партия экс-президента Украины Петра Порошенко (8,10%). Пятерку лидеров замыкает партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).

Ранее сообщалось, что депутаты нового состава Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка.