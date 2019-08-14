Ученые обнаружили в Новой Зеландии останки гигантского «пингвина-монстра»

Веллингтон, 14 августа. Ученые из Кентерберийского музея рассказали об обнаружении в Новой Зеландии останков гигантского «пингвина-монстра».

По оценкам специалистов, птица была ростом с человека — 160 сантиметров. Вес гигантского пингвина достигал 80 килограммов.

Останки животного были обнаружены в районе Вайпара на новозеландском Южном острове. Ученые окрестили птицу «пингвин-монстр». Они пояснили, что представитель вида Crossvallia waiparensis жил в эпоху палеоцена в период между 66 и 56 миллионами лет назад.

Для сравнения эксперты отметили, что древний пингвин выше самого крупного своего современного потомка на 40 сантиметров. Ученые пояснили, что средний рост императорского пингвина составляет 120 сантиметров.

Удивительная находка стала новым подтверждением статуса Новой Зеландии как прибежища гигантских птиц, пополнив ряды «самого большого в мире попугая, гигантского орла и птицы моа».

Месяц назад ученые обнаружили в водах Северной Атлантики акулу, возраст которой достигает примерно 500 лет. По словам специалистов, длина тела обнаруженной особи составляет 5,4 метра. Именно размер хищника помог специалистам определить его возраст: гренландские акулы растут всего на сантиметр в год и живут сотни лет.