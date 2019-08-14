«Оппозиция» пытается сделать из пострадавшей на митинге Сосновской «сакральную жертву»

Москва, 14 августа. Видеозапись, сделанную во время так называемой прогулки в Москве 10 августа, продолжают обсуждать в Сети, а некоторые пользователи активно призывают найти и наказать полицейского, который на кадрах этого ролика применил силу в отношении 25-летней Дарьи Сосновской. Издание Nation News отмечает, что у так называемой оппозиционной тусовки есть свои мотивы раскрутить эту историю в Сети и сделать из пострадавшей на митинге девушки «сакральную жертву».

Видеозапись, о которой идет речь, была снята во время «прогулки» после митинга-концерта на проспекте Сахарова в поддержку не допущенных к выборам депутатов Мосгордумы выдвиженцев. На кадрах запечатлено задержание одной из девушек. Как заявляют оппозиционные блогеры, начавшие муссировать эту историю, Дарья Сосновская вступилась за инвалида, которого вели полицейские. В ответ ее якобы ударили в живот, попав по печени, и нанесли черепно-мозговую травму. Сообщалось, что девушка сначала отказалась от госпитализации, но ночью ее состояние ухудшилось, и ей вызвали скорую.

Сейчас в Сети появились призывы найти и наказать полицейского, который задержал Сосновскую. Правозащитники подали заявление в Следственный комитет. В МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка. Если вина сотрудника правоохранительных органов в превышении полномочий будет установлена, его привлекут к ответственности.

Издание обращает внимание на то, что публикации в соцсетях в поддержку Дарьи Сосновской сопровождаются справками от врачей, которые зафиксировали нанесенные девушке травмы. Однако в этих медицинских бумагах наблюдаются некоторые несоответствия: сначала сообщалось, что Сосновскую ударили в живот, однако медики указали ушибы головы и грудной клетки. Кроме того, блогер Сергей Колясников заметил, что в справке нет расшифровки подписи врача. Он призвал более внимательно и осторожно относиться к подобным «документальным свидетельствам» и провести полноценную медицинскую экспертизу пострадавшей. Блогер напомнил о случае со скандальной московской гонщицей Марой Багдасарян: девушка приносила в суд справки о плохом состоянии здоровья, однако это не мешало ей садиться за руль, нарушая запреты суда, и создавать аварийные ситуации на дорогах.

Сообщалось, что журналисты сетевого издания BAZA якобы деанонимизировали сотрудника полиции, ударившего девушку, однако позже выяснилось, что человек, чьи данные были опубликованы, не имеет никакого отношения к разгону митингов в Москве. Несмотря на это, случай с Сосновской стал для «либеральных активистов» поводом начать очередную информационную кампанию. Ее цель — обязать полицию, ОМОН и Росгвардию использовать на митингах легко читаемые личные номера. Как пишет Nation News, предполагается, что их внедрение упростит для правоохранительных органов процедуру установления личности тех силовиков, которые превышают полномочия. Соответствующая петиция уже опубликована в Сети.

Кому нужны жертвы столкновений с полицией

Знаковые для «оппозиции» фигуры не смогли пройти мимо истории с Сосновской. Например, на странице публициста Сергея Пархоменко в Facebook появилась запись в поддержку инициативы с личными номерами. По его мнению, однажды кто-нибудь из участников санкционированных или несанкционированных акций «погибнет по вине властей», и если личности силовиков будут все так же анонимны, «народный гнев» будет направлен в отношении всех представителей силовых структур. Если же личные номера будут введены, то «будущие люстрации» коснутся только непосредственно виновного. Как отмечает издание, такое настойчивое утверждение в якобы неотвратимости кровопролития заставляет задуматься об истинных целях заинтересованных в этом людей.

СМИ отмечает, что у представителей силовых структур есть право на применение силы, однако увечье или гибель человека на политическом мероприятии или находящегося под арестом, или отбывающего наказание, грозит государству огромными репутационными потерями и сложностями на международной арене. Однако оппозиционеры продвигают в массы идею, что «режиму» служат садисты, которым нравится избивать мирных граждан.

Издание задается вопросом: если представители так называемой оппозиции действительно тревожатся, что кто-то из их рядовых сторонников может погибнуть или пострадать, зачем они призывают людей выходить на незаконные митинги? Причем зная, что на подобных «мероприятиях» возможно и применение силы, и то, что кто-то может пострадать просто в толпе.

«Ответ очевиден — заинтересованы оппозиционеры и их спонсоры не в безопасности людей, а именно в «сакральной жертве» ради желанной будущей победы над произволом режима», — пишет СМИ.

Это означает, что если трагические инциденты произойдут во время незаконных акций, так называемое «оппозиционное движение» от этого только выиграет. Сейчас Дарья Сосновская — хороший кандидат на роль этой «сакральной жертвы», пока не подыщут другого.

В качестве примера издание приводит украинскую «Небесную сотню». Речь идет об убитых якобы силовиками экс-президента страны Виктора Януковича (а на деле — неизвестными снайперами по тайному приказу) студентах-демонстрантах в Киеве в 2014 году. Подобный ход уже проверен историей, и именно кровью таких людей и питаются антигосударственные движения в любой стране мира. Однако об этом «лидеры прекрасной России будущего» не рассказывают людям, которые воспринимают их призывы и выходят на улицы.