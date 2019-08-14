Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Специалисты рассказали, как избежать проблем со здоровьем при сидячей работе

56
0 Оставить комментарий

Специалисты рассказали, как избежать проблем со здоровьем при сидячей работе

Москва, 14 августа. Офисная работа, которая вынуждает сотрудников по восемь часов сидеть на одном месте, может вызвать не менее 14 опасных болезней, включая язвы и рак. По словам экспертов, сидячий образ жизни вызывает риск преждевременной смерти на 19%.

Тем не менее есть несколько способов двигаться больше, даже в офисных условиях работы. Так, например, специалисты советуют чаще ходить пешком и меньше ездить на машине. Это позволит не только укрепить организм, но и сжечь лишние калории.

Ходьба при разговоре по телефону тоже будет полезна. Она разгонит кровь и увеличит приток к органам и тканям. Специалисты также рекомендуют обедать в столовой и курить только на улице. В этом случае у работника возникает повод размять ноги, сообщает Planet Today.

Не будет лишним увеличить путь до работы. Необходимо проходить хотя бы 300-500 метров пешком. Избавление от привычки заказывать еду на дом тоже будет способствовать более активному образу жизни. Здоровые люди ходят в магазин самостоятельно.

Еще одной маленькой хитростью является отказ от средств связи. Конечно, дела удобно обсуждать по телефону или электронной почте, но лучше ходить на все встречи самостоятельно, чтобы больше двигаться. Кроме того, такие переговоры могут быть более продуктивными.

infox - new
Источник: Planet Today
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров