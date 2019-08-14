Лидер «Ночных волков» высоко оценил навыки Путина за рулем мотоцикла

Москва, 14 августа. Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, известный также как Хирург, высоко оценил навыки президента России Владимира Путина за рулем мотоцикла.

10 августа Путин приехал за рулем мотоцикла «Урал» на организованное «Ночными волками» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе. У мотоцикла была коляска, в которой разместились глава Крыма Сергея Аксенова и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаев.

По мнению Хирурга, Путин отлично справляется и с байком, и с «Камазом».

«Для того чтобы подняться на мотоцикле в гору, да еще и с двумя пассажирами, каждый из которых весит в два раза больше, чем водитель, надо иметь высокое мастерство управления мотоциклом», — восхитился байкер.

Залдастанов в шутку отметил, что по стилю управления мотоциклом можно предположить, что Путин каждый день не нем ездит в Кремль. По мнению лидера «Ночный волков», в Путине присутствует «лихость, кураж и молодость».

На мотоцикле Путина во время его визита на «Тень Вавилона» был закреплен флаг России. Вместе с Залдостановым глава государства подъехал к сцене фестиваля и выступил с приветственным словом.

«Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую десять лет назад, — обратился к собравшимся президент России. — Поздравляю вас с десятилетием [с момента проведения первого мероприятия «Ночных волков» в Крыму] и желаю вам самого доброго».

Путин добавил, что такие шоу объединяют любителей техники и всех тех, кто любит Россию. Президент похвалил участников шоу за то, что они своим примером показывают молодежи, как следует относиться к своей родине.