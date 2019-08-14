«Порту» кинул российского зрителя и обвиняет «Матч ТВ»

«Матч ТВ» анонсировал трансляцию встречи матча Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар», однако в итоге ее не показал. Виновниками оказались португальцы, которые рассчитывали выбить от российского телеканала побольше денег и до последнего момента шантажировали «Матч ТВ». О причинах и главных подробностях грандиозного скандала — в материале Федерального агентства новостей.

Во вторник в Португалии состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Краснодару» противостоял «Порту». Первый матч, проходивший в России, завершился поражением «быков» с минимальным счетом — интрига в противостоянии оставалась. И «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева в невероятном стиле оставил португальского гранда за бортом самого престижного клубного турнира Европы. Вот только российский зритель этого не увидел.

Изначально транслировать встречу должен был «Матч ТВ», который анонсировал ее на всех каналах холдинга за несколько дней. Однако за две минуты до стартового свистка российский зритель узнал, что встречу он не увидит. Причина — «Порту» отказался продавать права на трансляцию.

Да, правами на трансляцию в квалификационных раундах владеет принимающая сторона, коей в данном случае были португальцы. Красноречивый факт: «Порту» не продал права на показ ответственного матча ни одному телеканалу. По разным данным, у португальских телеканалов клуб запрашивал от 120 до 200 тысяч евро за один единственный матч.

Может показаться, что это не так уж много, да только рыночная стоимость таких прав — не больше 20 тысяч евро! Например, матч аналогичной стадии Лиги Европы стоит еще дешевле: около восьми тысяч евро. Даже если речь идет о более популярных в России «Спартаке» и «Зените».

Португальская сторона фактически подтверждает, что собиралась сорвать куш за счет российского канала. Директор «Порту» по вопросам коммуникаций Франсишку Маркеш заявил, что клуб установил за права на показ матча завышенную почти в три раза цену — 50 тысяч евро, а предложение российского канала в 15 тысяч — абсолютно адекватное — отклонил. За полтора часа до матча «Порту» отключил сигнал, параллельно подключив платную трансляцию для россиян на своем клубном телевидении. Выходит, клуб просто попытался нажиться на российских болельщиках, которые заблаговременно запланировали просмотр игры на общедоступном телеканале.

«Матч ТВ» в свою очередь заявил, что «Порту» изменил финансовые условия сделки за 1,5 часа до игры. А именно — потребовал деньги вперед. Немаловажно отметить, что на тот момент между сторонами уже была достигнута договоренность. Более того, «Матч ТВ» согласился заплатить за права запрашиваемые 50 тысяч. Иначе было бы как минимум странно, что сигнал для российского канала за полтора часа до игры отключили — выходит, он был доступен, что подтверждает наличие договоренности между сторонами. Равно как и тот факт, что россияне не могли на тот момент посмотреть игру на FC Porto TV. Да и зачем бы тогда «Матч ТВ» заявлял о готовности судиться с португальским клубом?

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев в официальном заявлении телеканала подробно рассказал о случившемся.

«Изначально ФК «Порту» настаивал на продаже ТВ-прав на матч за 200 тысяч евро, что превышает рыночные цены в десятки раз, — отмечает Гордеев. — В результате длительных переговоров и в связи с высоким уровнем зрительского интереса «Матч ТВ» выразил готовность приобрести телевизионные права за 50 тысяч евро, хотя и эта стоимость была явно завышена. Соответствующая сумма была зафиксирована в договоре».

По словам представителя телеканала, в договоре также было прописано условие, что «Матч ТВ» должен произвести оплату до 1 сентября 2019 года. Это связано с требованиями законодательства РФ относительно пакета документов по валютным платежам.

«Никаких пунктов о дедлайне по обязательной оплате за полтора часа до начала матча в контракте прописано не было (данное условие сложно вообще представить в каком-либо контракте)», — отмечает Гордеев.

Первоначально ФК «Порту» предоставил «Матч ТВ» все необходимые параметры для доступа к ТВ-сигналу со стадиона «Драгау», рассказал представитель телеканала.

«Однако в 20.20 по московскому времени мы получили письмо от португальской стороны, в котором исполнители, ссылаясь на президента клуба, отменили договоренности по срокам оплаты и потребовали оплату до начала игры. Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован (см. скан). Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине — все банки уже закрылись. Для решения вопроса мы предлагали ФК «Порту» различные варианты, вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы сами могли списать нужную сумму. Однако они отказались, в связи с чем у нас не было технической возможности показать матч», — подчеркнул Гавриил Гордеев.

Узнав, что российских любителей футбола вот-вот кинут, в дело вмешался «Краснодар», который предложил со своей стороны все возможные варианты решения вопроса, в том числе финансовые гарантии. Но и этого португальцам показалось мало. Они вообще любят задирать цены. Достаточно посмотреть, за какие суммы из относительно скромного португальского чемпионата уезжают футболисты.

Для полноты картины — история десятилетней давности. Тогда в квалификации Лиги Европы «Зенит» должен был сыграть с португальским «Насьоналем». Транслировать встречу собирался Пятый канал, однако в итоге россияне матч так и не увидели. По еще более вопиющей причине — португальцы настолько хотели нажиться, что запросили за право показа один млн евро — сумму, за которую в те времена можно было подписать нескольких футболистов стартового состава португальского коллектива. Как рассказывают сотрудники Пятого канала, письмо с запрашиваемой суммой еще долго висело на стене спортивной редакции телеканала как напоминание, к чему приводит алчность.